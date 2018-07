Le comptoir des solutions : le portail des innovations dédiées aux personnes handicapées

Lancé en mai dernier, la plate-forme « Le comptoir des solutions » rassemble des innovations tous azimuts permettant d’aider et de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.

Chaque jour fleurissent des inventions et innovations dédiées aux personnes handicapées. Certaines se font connaître sur la toile via des articles d’actualité, mais beaucoup restent méconnues du grand public. Et à ce jour, aucun site ne proposait de les rassembler et de les mettre en avant. C’est de ce constat qu’est né « Le comptoir des solutions » lancé par l’association éponyme. Sur cette nouvelle plate-forme, on retrouve ainsi les meilleures innovations du moment, le tout classé par handicap, besoin ou encore par technologie. Un système de filtre permet également de sélectionner les innovations destinées aux adultes ou aux enfants, ainsi que les innovations en cours de création, celles déjà en vente et même celles gratuites.

200 innovations handicap en ligne

Propulseur aquatique pour personnes à mobilité réduite, jeux ludiques favorisant l’apprentissage des enfants autistes, vêtements accessibles, dictionnaire de langue des signes, applications intelligentes… Pour l’heure, près de 200 projets dénichés aux quatre coins de la planète sont déjà référencés. Des chasseurs d’innovations veillent également au grain pour alimenter la plate-forme de façon régulière. Une mine d’or pour les personnes en situation de handicap, mais également la vitrine qu’il manquait aux start-up et porteurs de projets pour faire connaître leurs solutions.