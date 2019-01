Sortie le 9 janvier du film « Jean Vanier, le Sacrement de la tendresse »

Mercredi 9 janvier sortira en salle un film hommage à Jean Vanier, cet humaniste ayant voué sa vie aux personnes handicapées en fondant la communauté L’Arche. Un film de Frédérique Bedos.

Il y a eu l’Abbé Pierre, Soeur Emmanuelle ou encore Mère Teresa, et il y a Jean Vanier. Des personnes tournées vers l’autre, dont la générosité est sans limite.

Dans le film « Jean Vanier, le Sacrement de la tendresse », on découvre comment ce fils d’Ambassadeur, né dans une famille appartenant à l’aristocratie canadienne et dont l’avenir était tout tracé, a finalement pris une autre route. Et c’est dans l’Oise que l’histoire de l’Arche a commencée. Jean Vanier s’insurge de la manière dont les patients des hôpitaux psychiatriques sont traités. Selon ses mots, ils sont considérés comme « le rebut de l’humanité » comme « des lépreux ». Il évoque des « gens assoiffés de relation ». Touché par leur cause, leur détresse, il achète une maison dans le petit village de Trosly-Breuil. Une demeure dans laquelle il s’installe avec ses amis handicapés mentaux. Ils sont d’abord trois, puis quatre, puis bien plus encore. Nous sommes dans les années 60 et c’est le début d’une incroyable et importante aventure !

Aujourd’hui, la communauté compte plus de 1200 personnes en situation de handicap mental rien qu’en France. Quant à l’international ? Les centres d’accueil sont partout, présents dans 38 pays, au cœur des 5 continents. À 90 ans, Jean Vanier continue de propager son message à travers le monde. Il prône l’amour, la paix, le respect de la différence.

Place à un film poignant, empreint d’humilité et de générosité. À découvrir dans les salles dès le 9 janvier à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg, Versailles Brest, Compiègne, Dax, Mont de Marsan, Aix les bains et Annecy.