Brest : accès pour tous à la culture avec La Handibox

Brest vient de lancer La Handibox, un dispositif comprenant du matériel adapté à chaque type de handicap, de façon à rendre la culture accessible à tous ! Un service mis en service dès cet été pour l’ensemble des manifestations culturelles en plein air.

Crédits photo : Mathieu Le Gall

Il a fallu deux ans pour mettre au point cette Handibox ! Un atelier dans le cadre du réseau « La culture, partageons-là ! » a alors rassemblé des personnes en situation de handicap ainsi que des acteurs culturels de la ville. Aujourd’hui, le dispositif est au point, prêt à être mis en service dès cet été pour l’ensemble des manifestations culturelles se déroulant en plain air. L’Handibox se présente sous la forme de deux grandes boîtes dans lesquelles sont on retrouve des fauteuils roulants, rampes amovibles, sièges cannes, boucles sonores… et même des gamelles pour les chiens assistant les personnes en difficulté. Outre le matériel, de nombreuses informations s’y trouvent également et notamment des fiches expliquant les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, puis un carnet de contacts dédié aux organisateurs des événements ayant besoin d’aide pendant ou avant la manifestation.

Gratuite pour les Brestois, La Handibox pourra aussi être louée à l’extérieur. Pour l’obtenir ? Une réservation est nécessaire via l’adresse mail culture-animation@mairie-brest.fr.

Un projet financé par le Conseil départemental du Finistère, la Fondation de France, le Ministère de la Culture et la ville de Brest.