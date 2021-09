Paris pour l’emploi 2021 : un salon de recrutement et de formation sur place et en ligne !

Le bien connu salon « Paris pour l’Emploi » revient cette année pour sa 19ème édition à la fois physique et virtuelle. Il se déroulera le Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 Place de la Concorde, Paris 8e. Ce rendez-vous emploi/formation est d’ampleur nationale et continuera ensuite jusqu’au 30 octobre 2021 sur la plateforme numérique http://www.parisemploi.org/

Ce salon majeur du travail en France va vous permettre d’accéder rapidement à une multitude d’offres, de rencontrer les employeurs (environ 2 000 recruteurs en face-à-face) et les organismes de formation en temps réel, dans le respect des règles sanitaires.

Plus de 10 000 offres seront proposées à des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle.

L’entrée est libre/gratuite/ et sans pré-inscription, et pour couronner le tout, un espace est dédié aux travailleurs handicapés avec la présence de conseillers emploi.

Comme indiqué précédemment, cette édition marque son lot de nouveauté car une plateforme digitale a été développée exceptionnellement pour l’occasion. Celle-ci est accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite à la Concorde tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, convenir d’un entretien d’embauche par visioconférence ou live chat, s’inscrire à des ateliers et conférences…